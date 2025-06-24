UPL reclama medidas concretas para atraer empresas a las cuencas mineras de León y pide a Mañueco imaginar lo que podría hacer allí con 48 millones de euros

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Unión del Pueblo Leonés (UPL) reclama medidas concretas para atraer empresas a las cuencas mineras de León y pidió al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que imaginase lo que podría hacer en esa zona con, por ejemplo, 48 millones de euros de inversión. Así lo trasladó este martes durante la sesión plenaria de las Cortes de Castilla y León el portavoz de la formación leonesista, Luis Mariano Santos, que quiso “salirse de la asquerosa actualidad” y ahondar en una cuestión que “por desgracia se extiende en el tiempo”.

Santos incidió en que ambos coincidieron meses atrás en “la preocupación” de la situación en la que se encuentran las cuencas mineras y el fallido intento de reconversión y la no reindustrialización de las cuencas de Laciana, El Bierzo y la Montaña Oriental y Central Leonesa. “Hay que superar el plan de dinamización con expectativas ambiciosas que para lo único que ha servido, de forma positiva, eso sí, es para generar empleo en los planes estivales”, detalló.

En este sentido, puso de manifiesto que esta cuestión la hace “con la mejor de las intenciones” y tras coincidir en el interés por avanzar en este camino. Pero también porque desde UPL tenemos que aguantar como procuradores del Grupo Parlamentario Popular como Berzosa Peña o Castro Cañibano se lamentan porque defendemos y exigimos inversiones para acabar con el desequilibrio territorial, mientras no dejan debatir en comisión una Proposición No de Ley (PNL) registrada en 2023 demandando un Plan de Reindustrialización para Laciana y que duerme en el cajón de los olvidos.

Si bien, el portavoz de los leonesistas quiso realizar una serie de contribuciones para atraer empresas a estas comarcas como “aportar suelo público industrial a precio asequible o aprobar medidas financieras que aporten un plus a la hora de que arriben compañías”. Del mismo modo, remarcó la importancia de “un plan estratégico de infraestructuras que aumenten la competitividad de estos proyectos empresariales” y a las cuales se podrían sumar incentivos fiscales, captación y acompañamiento, inversiones en formación o medidas de repoblación.

No quiso perder la oportunidad Santos para tildar de “repugnante” las cuestiones de actualidad derivadas del caso Koldo, Ábalos y Cerdán y que “son injustificables”. “No vamos aquí a dilucidar o discutir si es peor lo de Barcenas, los ERES, la Perla Negra o lo de estos días, ninguna de ellas ayuda a la ejemplaridad de la clase política y la padecen, concejales y alcaldes que sufrirán el descredito por esta situación”, sentenció