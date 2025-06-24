UPL denuncia la "preocupación social" ante la situación de la sanidad pública en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Unión del Pueblo Leonés (UPL) denuncia “la preocupación social” respecto a la sanidad pública de la Región Leonesa con una Junta de Castilla y León que está generando pacientes de primera y de segunda. Así se lo trasladó la procuradora de UPL, Alicia Gallego, al titular del área de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Alejandro Vázquez, este martes en la sesión plenaria de las Cortes de Castilla y León, en la que ironizó que “esta vez no hemos esperado al mes de septiembre para que nos de excusas y no las soluciones necesarias".

Gallego advirtió que cada médico de familia atiende en El Bierzo a 34 pacientes diarios que “ya son muchos”, en una comarca en la que recientemente salieron más de 20.000 personas a la calle para reclamar recursos profesionales y materiales para la Unidad de Oncología. En este sentido, enfatizó que “siguen sin avances” con grandes retrasos y listas de espera pese a sus publicitados planes, por no hablar de una radioterapia que “va muy despacio” mientras mantienen sus conciertos privados.

Además, recordó la situación de falta de pediatras en La Bañeza y “la inestabilidad” de un servicio que debe atender a las 2.000 tarjetas y que requieren de “inversiones y soluciones reales, sin parches temporales”. Por no hablar de la temperatura de 30º que llegaron a un punto crítico y que padecen los sanitarios y los pacientes del Hospital Monte San Isidro.

Gallego puso en evidencia “los tres focos de deterioro del sistema sanitario” de la provincia de León en zonas como El Bierzo, La Bañeza -ya mencionadas- y de Tierra de Campos, que padecen una importante falta de especialistas y una atención inestable, con la esperanza del Centro de Salud de Sahagún que llevan años esperando.

“La espera en la ampliación de la UCI del Hospital de León, el centro de salud de Pinilla, aún sin fecha, o dar cumplimiento a la unidad funcional básica en los centros de salud con carácter general son otros de los muchos debe”, sentenció.

No es mejor la situación en Zamora o en Salamanca. En esta última, UGT denunció el colapso de la Atención Primaria recientemente y alertó del “deterioro estructural y organizativo crónico” que padece la sanidad salmantina, especialmente en las zonas rurales. Del mismo modo, queda claro que existen “deficiencias graves” en infraestructuras y equipos o en servicios esenciales como Fisioterapia, con una lista de espera que alcanza los siete meses en centros como el de San Bernardo.

Una provincia que ve como en Béjar, con tres plazas sin cubrir desde hace años, o Ciudad Rodrigo, donde llevan más de dos años sin médico asignado sufren una situación “insostenible”. A ello, hay que sumar “la externalización hacia la privada” a la que han optado para pruebas médicas y que muestran la falta de planificación.

La procuradora leonesista detalló como en la comarca zamorana de Tábara siguen saliendo a la calle sus vecinos y vecinas demandando una sanidad pública digna y sin recortes, unas carencias de servicios que padecen especialmente estas zonas despobladas del oeste de la provincia. “Una zona que se ve afectada por la falta de profesionales durante los meses estivales cuando se triplican la población de estas áreas o por encontrarse bajo mínimos el número de enfermeras en el Complejo Asistencial de Zamora”, remató.