Fallece un hombre por atragantamiento en un bar de Villablino

Un hombre, vecino de Villablino, falleció en la mañana de hoy en un bar de la capital lacianiega por atragantamiento.

El fallecido, de 79 años de edad, alrededor de las 12.00 horas, estaba tomando una consumición cuando se atragantó con lo que estaba comiendo, hasta causarle la muerte. Hasta el lugar de los hechos, se personó el personal sanitario que no pudo hacer nada por su vida y tan sólo pudieron certificar el fallecimiento.

Un trágico hecho que ha causado mucha conmoción a los vecinos de Laciana.