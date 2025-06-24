Pesimismo en UGT a la alternativa de una segunda actividad en Azucarera

Protesta el 13 de junio por el anuncio de cierre de la planta de Azucarera en La Bañeza.casares

Publicado por Agencias León Creado: Actualizado:

El portavoz de la sección sindical de UGT FICA en Azucarera y presidente del comité de empresa de la planta de La Bañeza, Benigno Pérez, ha mostrado este martes su pesimismo sobre la posibilidad y el interés de la empresa para dar a la factoría leonesa una segunda oportunidad industrial que impida su cierre. Así lo trasladó tras valorar la quinta reunión de la ronda de negociaciones del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de Azucarera celebrada este lunes en Madrid, unos encuentros que continuaron este martes y hoy, último día de la ronda de consultas del expediente.

Pérez ha destacado los escasos avances y ha resumido las propuestas de la empresa en unas ligeras mejoras económicas en cuanto a las indemnizaciones, y las cantidades percibidas por la distancia a recorrer por traslado de centro de trabajo.

Asimismo, Azucarera ha ofrecido el recorte de los despidos en otros ocho trabajadores, quedando en 206 de los 251 inicialmente previstos. Además ha propuesto ampliar la plantilla que se quede en la planta de La Bañeza en otras 10 personas a los 9 ya confirmadas, que se distribuirían en 9 para producto terminado, 6 personas para hacer peles y cuatro para desmontar maquinaria.

Para Pérez, el mantenimiento de una veintena de puestos de trabajo, de los más de 150 de la planta, «solo intenta encubrir el cierre de la instalación y que cuando se acabe la materia prima no se vuelvan a hacer más estas actividades».

Sin propuestas

«El desmontaje de la maquinaria y la no asistencia de la empresa a las reuniones de la Fundación Anclaje nos hacen ser pesimistas en cuanto a la posibilidad de dar a la planta una segunda actividad», ha recalcado el sindicalista.

Además, durante la reunión celebrada el lunes la empresa se reafirmó en que desde las instituciones no se ha realizado ninguna propuesta para montar otra industria en La Bañeza que le permita mantener la actividad y los puestos de trabajo. En este sentido, desde UGT FICA se ha requerido a Azucarera a que asista a las convocatorias de la Fundación Anclaje a las que han declinado asistir hasta ayer, ya que es precisamente el mecanismo utilizado por la Junta para buscar estas alternativas industriales.

También se ha reclamado más documentación e información fiscal, y se ha solicitado a la empresa un plan de rentas para los mayores de 58 años, compromiso de no realizar un ERE en los próximos 10 años, hacer un plan de viabilidad que garantice el futuro de los otros centros de la empresa y una segunda actividad para La Bañeza.

«Se esta haciendo constar en todas las actas la presunción de que el ERE no está siguiendo los procedimientos adecuados en cuanto a plazos, pero solo nosotros hemos presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo», ha señalado Pérez. A este respecto, ha invitado al resto de los miembros de la comisión negociadora a que no solo lo hagan constar este hecho en las actas y «den un paso hacia delante en la denuncia de esta situación».

El pasado 27 de mayo la empresa Azucarera anunció que va a afrontar un proceso de reestructuración para garantizar la sostenibilidad del negocio a largo plazo y recuperar su competitividad.