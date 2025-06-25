La Bañeza acoge una feria del libro pensada «para todos los públicos»

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La ciudad de La Bañeza acogerá este fin de semana una nueva edición de la Feria del Libro, que se celebrará del 27 al 29 de junio bajo el lema 'Un libro, mil mundos: despierta tu imaginación'. La presentación oficial tuvo lugar este martes en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, con la presencia del alcalde, Javier Carrera, y la concejal de Cultura, Silvia Cubria. Durante su intervención, el alcalde animó tanto a vecinos como a visitantes a participar en esta feria que apuesta firmemente por la continuidad del libro en papel y por fomentar el vínculo entre los autores y el público. «Los libros siempre van a estar ahí, manteniendo y transmitiendo ideas, conocimientos y sentimientos», señaló, destacando además la importante labor que realiza La Bañeza durante todo el año con la promoción de autores locales y emergentes. Carrera expresó su deseo de que esta feria se consolide como un referente cultural en la provincia, siguiendo la estela de otros eventos destacados de la ciudad. En esta línea, subrayó que «La Bañeza es cultura», lema con el que la ciudad se presentó este año en Fitur, y agradeció especialmente la implicación de entidades como la Fundación Conrado Blanco, así como la aportación de La Casa de la Poesía — Fondo Cultural Antonio Colinas, un espacio de referencia que, según señaló, es un privilegio para la ciudad. Asimismo, mostró su reconocimiento al club de lectura recientemente creado Más que Libros, así como al veterano club de lectura de la Casa del Jubilado Nuestra Señora de la Asunción. Por su parte, la concejal de Cultura detalló el programa de actividades previsto para estos tres días, que incluirá firmas de libros, lecturas de versos por parte de los propios autores, juegos culturales y actividades para todos los públicos. El domingo a las 18:30 horas se celebrará un concurso de disfraces literarios, una de las propuestas más destacadas del programa.

Los 22 stands participantes proceden de diversos puntos de la geografía nacional, incluyendo La Bañeza, León, Murcia, Ourense, Benavente, San Román de la Vega, Astorga, Valladolid y Madrid. Las actividades se desarrollarán principalmente en la Plaza del Centenario.