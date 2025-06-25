Astorga acoge la Liga Nacional de Novilladas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El próximo 19 de julio los aficionados al toreo podrán disfrutar de la jornada de semifinales de la Liga Nacional de Novilladas de Castilla y Leó que se celebrará en Astorga. A la presentación del evento, que tuvo lugar este viernes en el salón del Casino de Astorga, acudieron el concejal de Comercio y Ferias, Ángel Blanco, Enrique Gómez, vicepresidente de la Asociación Taurina de Astorga y Eleuterio Liébana, miembro de dicha asociación.

Gómez, quiso recalcar la importancia de estas novilladas, promovidas desde la Fundación Toro de Lidia, al objeto de recuperar la afición al toreo después de una época, tras la pandemia, donde tanto la fiesta como las diferentes ganaderías, han pasado por momentos muy duros. En palabras de Enrique Gómez estas novilladas «promueven el futuro del toreo y actúan como una plataforma para los más jóvenes».

Por su parte, el concejal de Comercio y Ferias Ángel Blanco, invitó a toda la ciudad a que acudan a esta cita, evento que busca recuperar la tradición taurina; mientras que Blanco apuntó que en próximos días se dará cuenta de las actuaciones que se están realizando en cuanto a adecentamiento y mejora del coso astorgano, puesta a punto para la acogida de este y otros eventos que se van a realizar en la plaza durante el verano, ya que este año 2025 se cumplen 125 años de la inauguración de la plaza astorgana.

La otra sede de las semifinales será Roa de Duero y la final se disputará en Herrera de Pisuerga, donde se lidiarán seis toros contando con la presencia de tres novilleros, terna conformada por los dos vencedores de las semifinales y el mejor de los dos semifinalistas.

El evento será retransmitido a través de Castilla y León TV y desde el Ayuntamiento y desde la Asociación Taurina de Astorga esperan que tanto este evento, como otros venideros, supongan el regreso de la actividad al coso maragato.

Las entradas están a la venta en la página web oficial de la Liga y de forma presencial proximamente. Los precios serán de 15 euros par el general, 10 euros para los mayores de 65 años, menores de 26 y grupos de 10 personas o más. Para el Club de Amigos de la Fundación Toro de Lidia será de 5 euros y los menores de 18 años, gratis.