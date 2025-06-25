Villablino pierde las ayudas a la transición justa por no cumplir con las condiciones

La comarca de Laciana se queda fuera de las ayudas dirigidas a proyectos de infraestructuras ambientales, sociales, y digitales en municipios de zonas afectadas por la transición energética en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Instituto para la Transición Justa, ya que el ayuntamiento de Villablino ha incumplido las condiciones establecidas, tal y como consta en la resolución de este organismo de hace unos días.

Concretamente, uno de los proyectos se basaba en el fomento de la ganadería extensiva a través de la economía circular, con la creación de un cebadero y la puesta en funcionamiento de las instalaciones existentes del matadero y cuyo montante total asciende a 1.950.000 euros. En la resolución se explica que se han incumplido las condiciones ya que no se aportó dentro del plazo de presentación de las solicitudes, ni tampoco se ha subsanado el proyecto de ejecución. «No alcanza el nivel de desarrollo requerido», apuntan la resolución que, además, detalla que el escrito presentado de respuesta aclaratoria en fase de requerimiento «no supone una subsanación del nivel de detalle requerido».

Infraestructuras verdes

La otra iniciativa que también quedó fuera es el fomento de infraestructuras verdes, conectividad a través de bicicletas eléctricas, ya que según se explica tampoco se aportó dentro del plazo de presentación de las solicitudes, ni se subsanó la siguiente documentación. «No se aportó en fase de solicitud, y en fase de subsanación el documento presentado no tiene firma digital válida» explican. Un proyecto que estaba presupuestado en 350.000 euros y serviría para la implantación de puntos de alquiler de bicis eléctricas en Villablino, Caboalles de Abajo y Villaseca.

En ambos casos, el Ayuntamiento alegó que se envió en tiempo y forma, asi como firmado por técnicos competentes.