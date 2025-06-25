El morral de caza diaria este 2025 en CyL: estas son las piezas que se podrán cobrar cada día

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

En la temporada de caza de este 2025 en Castilla y León cada cazador podrá diariamente cobrar cuatro piezas de avefría común, tres de en conjunto de los dos tipos de agachadizas, 20 codornices comunes, seis tórtolas europeas y tres becadas.

Así se recoge en la orden de la Consejería de Medio Ambiente de Castilla y León que establece las medidas de protección para las especies cinegéticas y que publica este miércoles el boletín oficial de la comunidad.

Como ya comunicó la Consejería el pasado marzo, la tórtola europea volverá a cazarse este 2025 en Castilla y León, hasta 13.472 ejemplares, tras el desarrollo de sistemas de control telemático de capturas y seguimiento anual de sus poblaciones que han permitido levantar la moratoria de su caza, que opera desde el 2021 en toda la UE.

Los días hábiles para la caza de la tórtola serán los sábados y domingos comprendidos entre el 30 de agosto y el 21 de septiembre de 2025, ambos incluidos.

La orden de la consejería detalla los cotos de caza y los cupos totales de tórtolas europeas en cada uno de ellos por provincias, y recoge que los titulares cinegéticos deberán establecer mecanismos para el control efectivo del cupo por cazador y día de tórtola previsto en el resuelvo primero, así como los mecanismos conducentes a la suspensión del ejercicio de la caza de esta especie una vez alcanzado el cupo asignado a cada coto de caza.

Por provincias, Ávila cuenta con nueve cotos de caza de la tórtola europea; con unos 40 en Burgos, cinco en León y Palencia, más de 130 en Salamanca, con nueve en Segovia, ocho en Soria, tres en Valladolid y en torno a 70 en Zamora.