Luz verde ambiental a la planta de biometano de San Millán de los Caballeros

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ha concedido la autorización ambiental para la planta de biometano promovida por Biorig Energy en el término municipal de San Millán de los Caballeros (León).

La planta transformará más de 150.000 toneladas al año de residuos agrícolas y ganaderos locales para producir un gas renovable que evitará la emisión de más de 30.000 toneladas de CO2.

La instalación incorporará tecnología de última generación para capturar 10.000 toneladas anuales de CO2 biogénico, y generará subproductos que contribuirán a la fertilización sostenible de las tierras agrícolas de la provincia.

La instalación, que está previsto que esté operativa a finales del 2025, permitirá inyectar 90 gigavatios-hora (GWh) anuales de energía limpia y renovable a la red de transporte de gas natural, lo que equivale al consumo anual de 13.000 hogares.

Este proyecto, que contará con una inversión estimada de 26 millones de euros y promoverá más de 35 puestos de trabajo.