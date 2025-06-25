La Guardia Civil auxilia a una senderista que se lesionó en la ruta mitológica de Calende

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Guardia Civil intervino ayer por la tarde en el auxilio a una mujer de 68 años de edad lesionada cuando realizaba la ruta mitológica de Carende (León). Sobre las 16:00 horas, se recibe una llamada de alerta procedente del Servicio de Emergencias 112, informando que, en una zona de monte de difícil acceso, anexa a la citada ruta, se había producido un accidente de una senderista de edad avanzada que ha sufrido lesiones que la incapacitan para caminar y regresar a un núcleo de población.

Ante lo abrupto del terreno, y dado que la ambulancia no puede llegar hasta la persona herida, los guardias civiles mediante el vehículo oficial todo terreno realizan una aproximación a la misma por una pista forestal, y tras valorar la mejor forma de evacuarla, se opta por realizar el último tramo a pie, organizando un grupo de rescate en el que participan el cónyuge de la accidentada y otra montañera que se encontraba en la ruta, dando resultado positivo.

Además, se establece contacto con la víctima, que se encuentra dolorida, desorientada y con síntomas leves de deshidratación ya que a la alerta meteorológica de nivel amarillo que había decretado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) por temperaturas extremas y tormentas de gran intensidad, se suma que la senderista había agotado su provisión de agua.

Tras una primera asistencia a la herida, se procede al traslado de la misma al vehículo oficial, para realizar el trayecto a la población más cercana, tarea ardua por lo escarpado del terreno, la pendiente ascendente y la estrechez del camino, logrando finalmente su evacuación hasta el centro de salud de Riaño (León), donde es atendida en servicio de urgencia.

La Guardia Civil recomienda en caso de sufrir un accidente o estar perdidos en la montaña:

1º- Conservar la calma. Esto nos permitirá tener una visión más amplia del problema y evitará que actuemos precipitadamente.

2º- De existir algún herido lo primero es reconfortar a la víctima y solicitar de inmediato el apoyo del grupo de rescate. Es lo denominado el protocolo P.A.S. (Proteger, Avisar, Socorrer).

3º- En el caso que nos hallemos perdidos, si nos encontramos en un lugar cómodo y podemos dar una descripción clara de nuestro estado y ubicación, la recomendación es no movernos de donde estemos.

4º- Llevar siempre un teléfono móvil y evitar agotar la batería, con llamadas innecesarias y desactivando la conexión de datos.

5º- Procurar llevar un dispositivo de localización GPS para montaña o senderismo, los cuales te permiten conocer tu ubicación actual, distancia hasta el punto final, altitud, orografía del terreno, etc…

6º- Contactar periódicamente con familiares y amigos, o compartir la ubicación mientras se realiza la actividad.