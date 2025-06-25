Mansilla rinde homenaje con música al Camino de Santiago

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Casa de Cultura de Mansilla de las Mulas acogerá hoy 26 de junio a las 19.00 horas un concierto muy especial en el marco de la gira organizada por Camino Francés Federación «El Sonido del Camino», protagonizada por el Duo Z, formado por los hermanos italianos Gabriele y Mirko Zanotti. Esta propuesta musical, que recorre varias localidades del Camino de Santiago, invita tanto a peregrinos como a vecinos de Mansilla a disfrutar de un momento de recogimiento, belleza y conexión a través de la música clásica. El repertorio, interpretado con dos guitarras clásicas sin amplificación, incluirá obras de compositores como Falla, Albéniz, Scarlatti o Ravel, entre otros.

La entrada es libre, con posibilidad de realizar una donación voluntaria para los músicos. Una experiencia que une a vecinos de las localidades limítrofes y peregrinos en torno a la belleza de la de la guitarra clásica.

Organizado en colaboración con la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de la localidad y con el apoyo del Ayuntamiento de Mansilla, este concierto es una cita imperdible para quienes desean compartir un momento especial con los caminantes que atraviesan nuestra villa.

Camino Francés Federación (CFF) es una organización de ámbito nacional, formada por Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago Francés, desde sus dos entradas por Navarra y Aragón hasta Galicia. En este momento, CFF está formada por 19 asociaciones y más de 5.000 socios individuales, y cuenta con 16 albergues. La federación se constituyó en febrero de 2022 en Burgos y tuvo su primera asamblea en junio de 2022 Estella.