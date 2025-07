Piden la dimisión de la gerente de Atención Primaria por la desatención en Sahagún

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Los cargos públicos de la zona básica de salud de Sahagún han solicitado este jueves al consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, la dimisión de la gerente de Atención Primaria, María del Rosario Viloria, por su actitud mostrada ante la "crisis asistencial" que sufre la zona.

Esta es la conclusión a la que llegaron los cargos públicos de la zona básica de salud de Sahagún tras la reunión celebrada para tratar de buscar conjuntamente una solución a la "crisis asistencial que asola la comarca" de Tierra de Campos desde la llegada del Covid.

En este contexto, han explicado que el pasado mes de mayo se celebró el Consejo Rector que contó con la asistencia de la gerente y fue en ese momento cuando se rubricó por parte de todos los representantes un escrito dirigido a las autoridades sanitarias exponiendo el "abandono sanitario" al que se enfrenta el medio rural y, en concreto, la comarca de Sahagún, según han informado a Europa Press varios cargos públicos de la zona básica de salud de Sahagún en un comunicado.

"Nos sentimos abandonados", han recalcado y han precisado que la gestión que se está llevando a cabo "incumple los derechos de los ciudadanos" a una atención de calidad, especialmente ante factores tan determinantes como la dispersión geográfica, el envejecimiento poblacional, la distancia al hospital más próximo y el aumento exponencial de visitantes en el periodo estival.

Los representantes de los 15 municipios del sureste leonés han intentado buscar de manera conjunta soluciones en una reunión que cursó con la "falta de empatía" de la Gerente hacia los profesionales sanitarios y hacia los propios pacientes.

"La respuesta fue la de siempre, año tras año y verano tras verano", han relatado y han concretado que dicha respuesta se concretó por parte de la gerente en el argumento de que "no hay médicos". Se trata, según han señalado, de una "ausencia continua" de previsión que "denota la falta de profesionalidad de la máxima responsable del servicio" en la provincia de León.

En este contexto, han puntualizado que actualmente el Centro de Salud Comarcal cuenta con siete médicos de Atención Primaria en plantilla funcional, de los cuales dos plazas no están cubiertas en la actualidad, situación que se da desde el comienzo del presente año.

A este dato hay que sumar un profesional que se encuentra disfrutando de sus vacaciones actualmente y los salientes de guardia. De este modo, hay tres médicos o, "en el mejor de los casos", cuatro para cubrir con dos profesionales el Consultorio de Sahagún y prestar asistencia en los 14 municipios.

Esta situación es "inviable", ya que supone que tres o cuatro personas realicen el trabajo de siete y está generando "tensión y desgaste" en unos profesionales "con verdadera vocación de servicio" que llevan en esta situación desde principios del pasado mes de febrero y con los que, "lejos de mostrar empatía", la gerente culpa de la situación.

Igualmente, han censurado que, pese a este escenario, Viloria haya defendido la suficiencia de recursos y la "normalidad" con la que se presta el servicio, postura antagónica a la que manifiestan los pacientes y que han trasladado los representantes públicos "sin que haya habido un gesto de preocupación por su parte".

Ante esta situación y entendiendo que la batería de medidas propuesta por los alcaldes no se ha tenido en cuenta ni se está haciendo la gestión oportuna para evitar el "abandono continuado", los alcaldes se disponen a solicitar por escrito al consejero de Sanidad la dimisión de la gerente, entendiendo que es un cargo público que debe estar al servicio de los ciudadanos y mostrar cierta empatía con las víctimas de esta "gestión deficitaria e improvisada, enquistada en la desgana" ante la búsqueda de soluciones.

"SEGUIR CERRANDO CONSULTORIOS".

Además, han asegurado que Viloria "amenazó" con "seguir cerrando consultorios y reduciendo consultas" en aquellas localidades que no cumplan con la ratio fijada por Ley, aspecto "muy criticado" por los asistentes a la reunión que pone sobre la mesa "cómo desde la Gerencia no se están contabilizando las cartillas de los usuarios que se desplazan a otras localidades porque en las suyas ya no acude el médico".

"Medidas descabelladas que pasan por un desconocimiento absoluto del territorio, de las características de la población y una gestión política nefasta que mantiene desatendidos a los pacientes y cuya prolongación los alcaldes no están dispuestos a asumir", han concluido.