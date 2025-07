La Conferencia Sectorial del día 18 debatirá el censo del lobo

Publicado por EP Madrid Creado: Actualizado:

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha convocado una Conferencia Sectorial de Medioambiente para el 18 de julio. Entre otros temas, el orden del día prevé la aprobación de los informes sexenales que el Gobierno debe remitir a Bruselas antes del final de julio, entre los que se incluye el del lobo. En el caso de que haya comunidades autónomas (CCAA) que no aprueben el censo, el Gobierno podría remitir el informe sexenal a Bruselas indicando que hay CCAA que no están de acuerdo. El censo del lobo se iba a analizar en la Comisión Sectorial de Medioambiente de finales de junio, pero las comunidades del PP demandaron por carta una nueva reunión tras denunciar que no había recibido ninguna información previa.