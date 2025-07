Tradiciones, buen ambiente y música en Valdefresno

Atención, amantes de las tradiciones, la buena vida y el jolgorio. Un año más, el Ayuntamiento de Valdefresno impulsa la Fiesta de la Sobarriba, que alcanza su XXXII edición, donde el ocio saludable y el buen ambiente es la única ley. Cuatro días que arrancan hoy con el homenaje al luchador Jorge Iglesias (18.00 horas) y una exhibición de la Escuela de Lucha, además de la proyección de un documental sobre este destacado deportista. Balcón de los peregrinos sobre la ciudad de León, Valdefresno se extiende en veinte pueblos que forman la rebautizada Costa del Adobe (leáse Sobarriba), y los santos patronos de cada localidad procesionarán el día grande, el domingo 27 de julio (12.30 horas), antes de la emblemática misa de campaña en la cual canta el Coro de La Sobarriba. La jornada ofrece un mercado medieval desde mediodía y nutre a los asistentes con un bollo preñao, bebida y sombrero (14.00 horas). A esa misma hora, bailes regionales con el grupo Aguzo y a partir de las 17.00 horas no podía faltar la fiesta de la espuma, el gran corro de lucha leonesa senior masculino y femenino puntuable en la Liga de Verano, con entrega del trofeo a la mejor caída (18.00 horas) y la gran pulpada, en el bar de las piscinas (20.00 horas). Para calentar motores, mañana arranca el festival Adob Fest con José Terronero y Sergio Cernuda (22.00 horas), Las Llamas y Malos Versos. Los hinchables, el parque infantil y el tren turístico salen a escena el día 26, que incluye actos deportivos, el corro de lucha leonesa (11.00 horas) y la XVII marcha cicloturista Transobarriba, amenizada por la charanga Los Piratas. Los amantes del teatro podrán ver Moralejas, del grupo Polichinela (19.30 horas), y no faltará la música con Dj Eve and The Apple (21.30 horas), Zalomon Grass (23.00 horas) y la orquesta Stradivarius (00.30 horas) tras los fuegos artificiales.

El alcalde anima a disfrutar

El alcalde de Valdefresno, Carlos Gutiérrez, asegura que «este evento es una muestra de la alegría, la tradición y la unión que nos caracterizan como comunidad. Quiero agradecer a todos los participantes y asistentes por su colaboración, entusiasmo y dedicación para mantener viva nuestra cultura y nuestras raíces. Les deseo unas fiestas llenas de alegría, convivencia y buenos momentos». También confía en que «esta celebración, fortalezca los lazos que nos unen y nos inspire a seguir trabajando juntos por un futuro próspero y lleno de alegrías».