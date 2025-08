León se enfrenta a una jornada de calor intenso con temperaturas que rozarán los 37ºC

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La provincia de León se encuentra este lunes, 4 de agosto, bajo aviso amarillo por altas temperaturas, una situación que se replica en todas las provincias de Castilla y León. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se esperan máximas que podrían llegar hasta los 36º C en la capital leonesa, mientras que en Ponferrada se alcanzarán los 37º C, 36º C en Astorga, 37º C en La Bañeza y 35º en Villablino.

La Aemet ha emitido un nuevo aviso especial por ola de calor que amplía su duración hasta el próximo domingo, 10 de agosto, en toda España, a excepción del Cantábrico y Canarias. En Castilla y León, las alertas por calor extremo estarán activas desde las 13.00 hasta las 20.59 horas.

Para la provincia de León, la predicción indica cielos poco nubosos, con predominio de la nubosidad de tipo alto. Por la tarde, se espera el crecimiento de algunas nubes de evolución al oeste de la Cordillera Cantábrica. Las temperaturas estarán en ascenso, siendo más acusado en las máximas. El viento soplará de forma variable y floja.

¡Buenos días! Nos espera una jornada muy calurosa en #CastillayLeón con máximas que podrían alcanzar los 38ºC y mínimas que no bajarán de los 20ºC en la provincia de Salamanca. Hay avisos 🟡de @AEMET_Esp en todas las provincias. pic.twitter.com/lvKaWgHTSj — 112 Castilla y León (@112cyl) August 4, 2025

A nivel nacional, continuará el tiempo anticiclónico con cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte de la Península. Las temperaturas máximas experimentarán ascensos en el norte y este peninsular, con ascensos notables en el área cantábrica. Se superarán los 34-36ºC de forma generalizada en el interior peninsular, mientras que en la mitad sur se podrían rebasar los 40-42ºC.

Las temperaturas mínimas aumentarán en la mitad norte peninsular, y no bajarán de 20-22ºC, e incluso de 25ºC en algunos puntos del Mediterráneo y la mitad sur de la vertiente atlántica.