Desierto el concurso para remodelar el polígono industrial de Valencia

El proyecto para la modernización del polígono industrial El Tesoro, de Valencia de Don Jun, ha quedado desiento después de que ninguna empresa se presentara a la licitación, publicada el mes pasado.

El proyecto, que cuenta con un presupuesto de 98.314,35 euros, cuenta con una subvención, practicamente total, concedida por la Diputación de León, en régimen de concurrencia competitiva, para la modernización, adecuación y mejora de polígonos industriales 2023-2024.

Según fuentes del Ayuntamiento de Valencia de Don Juan consultadas por este periódico, el proyecto será licitado de nuevo la semana que viene, y se espera que quede adjudicado definitivamente, por lo que no hay riesgo de que se pierda la subvención.

La actuación consiste fundamentalmente en mejorar el estado y aspecto de los espacios y vías públicas, para lo que se proyecta intervenir sobre aceras, viales, zonas verdes o ajardinadas establecidas por el planeamiento vigente. En consecuencia, se busca eliminar blandones en los viales mediante el saneado de zanjas existentes, relleno y compactado de éstas y extendido de solera de hormigón de 20 centímetros de espesor. También se va a intervenir de forma generalizada en los bordillos, reponiendo los desaparecidos o reasentando los que se encuentran movidos y las aceras, ejecutadas con solera de 10 cm de hormigón ruleteado. Para ello es preciso eliminar todos aquellos paños dañados por la acción del arbolado, o de los vehículos pesados, o del mal uso de éstas destinándose a acopio de materiales, por ejemplo. Y otra acción consiste en la mejora del frente arbolado del polígono mediante la retirada de todos aquellos elementos dañados y nueva plantación de arbustos perennes, como bojes, tujas o laurel que ofrezcan un frente visual a la carretera de Mayorga.

El Polígono Industrial de Valencia de Don Juan tiene una antigüedad de más de 25 años y desarrollado por fases actualmente está compuesto por dos ámbitos apoyados en la carretera de Mayorga que junto a otros promovidos por la iniciativa privada conforman un polo industrial de dimensiones importantes y dotan de soporte a gran cantidad de puestos de trabajo a buena parte de los habitantes de las localidades del Sur de la provincia de León.

El recinto tiene una primera fase en funcionamiento y una segunda fase en desarrollo, con empresas como Quesos Marsan y Garnica Plywood. Se está planificando la urbanización de más suelo industrial en el Polígono «El Tesoro» debido a la alta demanda de suelo industrial en la zona.

Estas inversiones en la mejora de las instalaciones del polígono harán posible disponer de más suelo industrial que estará disponible para el asentamiento de nuevas empresas o la ampliación de las existentes y, por tanto, la creación de empleo y la fijación de población.

Y es que la reactivación económica e industrial es una de las prioridades para el actual equipo de Gobierno municipal de Valencia de Don Juan. De hecho, desde hace meses se trabaja een los trámites urbanísticos y administrativos para la adjudicación de las nuevas parcelas para lo cual se han establecido unos criterios entre los cuales figurará como requisito indispensable la construcción de la correspondiente instalación o nave industrial y el inicio de la actividad en un plazo determinado.

