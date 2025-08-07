Santa María del Páramo aprueba el ensanche del nuevo camping

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Santa María del Páramo ha aprobado en Junta de Gobierno las obras de ensanche del camping municipal que ya ha iniciado sus obras. Las obras que se realizarán paralelamente durante su plazo de ejecución, que es de 7 meses, se llevan a cabo para poder trabajar conjuntamente sobre la necesidad de acometer los servicios de electricidad o saneamiento del nuevo camping. El ayuntamiento celebra el inicio de este proyecto, que cumple uno de los compromisos del programa electoral del equipo de gobierno y que contribuirá decisivamente al desarrollo económico y turístico de la localidad.

Las contratas adjudicatarias de los contratos de obras de ensanches de los pontones y de la construcción del camping ya han iniciado los trabajos, tras la aprobación de dichas obras el pasado día 1 de agosto en Junta de Gobierno Local con la aprobación del Plan de Seguridad y Salud de las mismas. A pesar de contar con todas las autorizaciones necesarias, la obra de los ensanches de los pontones se han retrasado debido a que se ha esperado a que el canal tuviera un nivel de agua mínimo para ejecutarlas con mayor facilidad.

Ambas obras, ligadas entre sí, pretenden mejorar la circulación de los vehículos para facilitar la entrada al camping municipal en construcción.

El proyecto del nuevo camping responde a una necesidad detectada en el sector turístico tras la pandemia, cuando el turismo de autocaravanas experimentó un notable crecimiento. El camping estará especialmente orientado al turismo rural y sostenible. Contará con 48 parcelas para autocaravanas con suministro eléctrico, una zona de acampada tradicional, un edificio de aseos completamente equipado y una piscina recreativa. Se ubica estratégicamente junto al polideportivo municipal y a escasos minutos de la A-66, lo que facilitará el acceso tanto para visitantes nacionales como internacionales.

El diseño de las instalaciones prioriza la eficiencia energética y el respeto al entorno natural. El edificio de aseos, por ejemplo, utilizará placas solares térmicas para el agua caliente, y todo el proyecto contempla un uso racional de los recursos hídricos y energéticos.

Además de diversificar la oferta de ocio y alojamiento, el nuevo camping generará empleo durante su construcción y en su futura explotación. Aporta así valor añadido a la economía local, dinamizando el tejido comercial y hostelero del entorno. Asimismo, el proyecto cumple con toda la normativa vigente en materia turística de Castilla y León y garantiza la accesibilidad universal.

Con esta actuación, Santa María del Páramo se consolida como un referente del turismo rural y sostenible en la provincia de León, ofreciendo una experiencia de calidad en contacto con la naturaleza y dotada de todas las comodidades.