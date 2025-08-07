Un turismo se sale de la vía y cae por un barranco de cinco metros en Barjas

Vista del pueblo de Barjas, en el Bierzo Oeste, en una imagen de archivo. L. DE LA MATA.

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

Un turismo ha sufrido una salida de vía y ha caído por un barranco de unos cinco metros en el punto kilométrico 3 de la LE-5105, a la altura de la localidad leonesa de Barjas, según ha informado el 112 de Castilla y León.

Los hechos han tenido lugar sobre las 16.11 horas, momento en el que la sala de operaciones del 112 ha recibido varias llamadas que alertaban del suceso y solicitaban asistencia para las personas que iban en el vehículo.

Los alertantes han informado que los ocupantes del vehículo se encontraban en el interior y, en principio, estaban conscientes. También han explicado que varias personas estaban bajando por el barranco para intentar ayudar a los accidentados.

En base a esta información, el 112 ha pasado el aviso a los Bomberos de Ponferrada, a la Guardia Civil de Tráfico de León, al Centro Coordinador de Emergencias, que se ha encargado de coordinar el incidente, y a emergencias sanitarias -Sacyl-, que ha movilizado recursos al lugar.