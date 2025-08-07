El Ensemble Son de Mencía actúa este sábado en el Festival “Música en Villafranca”

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Este sábado, la iglesia de San Nicolás de Villafranca del Bierzo será escenario de uno de los conciertos destacados del Festival “Música en Villafranca”, que este año celebra una década de vida consolidado ya como uno de los festivales musicales de referencia a nivel nacional.

El concierto estará a cargo del Ensemble Son de Mencía, una formación nacida de la iniciativa de tres músicos bercianos con un propósito claro: maridar la excelencia musical con una de las joyas identitarias del Bierzo, el vino. La propuesta une arte, paisaje y patrimonio vitivinícola en una experiencia única, en la que la música se interpreta en diálogo con el carácter, la cultura y la esencia de la región.

Para esta ocasión, el ensemble reúne a intérpretes bercianos que desarrollan su carrera profesional en instituciones musicales europeas, junto a músicos invitados de destacadas orquestas españolas. Un encuentro artístico de primer nivel, con raíces en la tierra y vocación internacional.

El programa del concierto incluye tres obras de gran fuerza expresiva: la “Obertura Española n.º 2”, de Mijaíl Glinka, de inspiración hispánica y vibrante color orquestal; el “Adagio” del compositor Pedro Halffter, obra íntima y conmovedora, interpretada en memoria de Ana Frank, símbolo universal de la esperanza frente al horror y la barbarie; y la monumental “Sinfonía n.º 5” de Ludwig van Beethoven, una de las obras más emblemáticas de la historia de la música, cuyo célebre motivo inicial evoca la lucha del ser humano frente al destino.

Este concierto se enmarca dentro de una programación que incluye actuaciones en diversas bodegas bercianas, reforzando el vínculo entre la música de cámara y el territorio vitivinícola. El Festival “Música en Villafranca” celebra así su décimo aniversario reafirmando su compromiso con la calidad artística, la identidad local y la proyección cultural del Bierzo.

El concierto comenzará a las 20.30 horas y las entradas (se pide un donativo de 15 euros) se pueden reservar en el teléfono 682395967 o adquirir antes del concierto en la propia iglesia de San Nicolás.