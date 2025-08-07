El Ayuntamiento de Santa María del Páramo arroja un remante de tesorería de 3,9 millones

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Santa María del Páramo ha finalizado la tramitación del expediente de la Cuenta General de 2024 con una antelación más que considerable al plazo que recoge la legislación. El proyecto fue informado favorablemente en la Comisión Especial de Cuentas el día 29 de mayo y tras haberse expuesto al público por el plazo de 15 días sin la interposición de reclamaciones, se aprobó en la sesión plenaria del día 30 de junio.

Ahora, los equipos técnicos de la entidad tendrán hasta el día 15 de octubre para remitirla al Tribunal de Cuentas y así cumplir la obligación jurídica sin que pueda acarrear consecuencias legales.

En la Cuenta General se puede observar que el resultado presupuestario es positivo y que el remanente de tesorería asciende a 3.899.042,19 euros, demostrando la solvencia económica de la entidad.

La Corporación Local desea continuar con esta línea aunque señala la dificultad que supone volver a las reglas fiscales, gestionar competencias impropias sin compensación económica y una pésima financiación por parte de las administraciones superiores como las autonómicas y estatales, provocando que la gestión de los fondos municipales resulte muy dificultosa para la gestión de servicios públicos de calidad a los vecinos del municipio. Pese a lo cual el equipo de gobierno de UPL sigue trabajando en importantes proyectos para el municipio con una gestión eficaz en la que se busca sobre todo los buenos servicios públicos.