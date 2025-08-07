Suenan tambores de fiesta en La Bañeza: llegan las mejores verbenas de la provincia

La Bañeza llama a diez días de fiesta que eleva en honor a la Virgen de la Asunción y San Roque, dos de las efemérides del santoral más celebradas en la provincia, que en la capital del suroeste leonés componen uno de los dobletes fantásticos de los festejos veraniegos y patronales. Suenan tambores de fiesta en La Bañeza, especialmente desde este viernes, víspera de un chupinazo monumental que avanza el gran premio de motor, de motociclismo, que da nombre y proyección internacional a la ciudad leonesa; arrecian hoy los tambores, que ya replican desde inicios de esta semana, cuando el mercado medieval se instaló en las calles bañezanas para ambientar y anticipar lo que viene. Será intenso; será amplio; grandes orquestas, grandes artistas, grandes verbenas; grandes citas tradicionales, como ampara esa feria de alfarería y artesanía que representa a las mejores manos del panorama. Cañón, Kubo, América; Modestia Aparte, Polo Nández... en esas sesiones de madrugada que juntan dos días en la noche brillante que da fe de la fiesta de La Bañeza, emblema de una comarca, cabecera de un territorio, una de las urbes leonesas de referencia para convocar a la fiesta. Suenan tambores en La Bañeza.