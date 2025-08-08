Gordonzello, treinta años de una ilusionante lucha por crecer y mejorar

Publicado por M. J. M. Creado: Actualizado:

Treinta años han pasado desde que un grupo de ilusionados bodegueros se negó a que se perdiera la tradición (y con ella la riqueza, y con ella la población) que había dado vida a la comarca de Gordoncillo. Treinta años de esfuerzo, empeño y dedicación que han consolidado uno de los proyectos con más futuro en el brillante panorama vitivinícola provincial. Un tiempo dedicado a la recuperación de las variedades autóctonas y a la implantación de sistemas más eficientes de trabajo y gestión, sin perder nunca el arraigo a la tierra pero conociendo cada vez más sus propiedades y posibilidades para elaborar un catálogo de propuestas que, a día de hoy, son capaces de satisfacer los cada vez más diferentes gustos entre los consumidores de vino.

La bodega de Gordonzello asienta el entusiasmo de su trabajo y su proyección en esta variedad de paladares, y ofrece así, por poner solo dos ejemplos, el muy premiado Gurdos, un rosado cien por cien Prieto Picudo con su característica y finísima burbuja y ese color frambuesa con aromas a fruta roja. Y el novedoso Antojo, un blanco dulce cien por cien Verdejo, untuoso y goloso, que está teniendo gran aceptación entre el público más joven.

El impulso al enoturismo no sólo está también en el alma de Gordonzello, sino que sus propuestas se han convertido en un puntero referente para el sector. Así, durante todo el verano, de jueves a domingo en horario de tarde, su Entrecepas Wine Bar se ha convertido en un punto de encuentro no solo de los amantes del vino y el entorno de los viñedos y bodegas, sino de los aficionados a la música y a una amplísima propuesta que puede consultarse en la página web (www.gordonzello.com).

Una propuesta que se completa los viernes y sábados con cenas temáticas que cambian en cada cita. Una oferta de placeres para los sentidos que cada año mejora y cada temporada gana adeptos.

Así sigue creciendo, con sus raíces bien ancladas en lo mejor que ofrece su terruño y su microclima, sus personalísimas variedades, pero también con la vista siempre puesta en la innovación y la captación de nuevos clientes, el proyecto de Gordonzello. Aquella historia que iniciaron a mediados de los años 90 un centenar de viticultores dispuestos a salvar a su viñas.

Con la replantación concentrada y modernizada de sus tierras y la unidad en los objetivos consiguieron que en 2002 naciera la bodega Gordonzello, y con ella Gordoncillo no sólo recuperó su pasado vitícola, sino que ganó un futuro que aún tiene mucho por avanzar.