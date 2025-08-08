UPL pregunta en las Cortes a qué se refiere el consejero al hablar de "nuestra región"

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

A pesar de que la RAE y la Constitución española diferencian los conceptos “comunidad autónoma” y “región” (apuntando que no necesariamente tienen que ser coincidentes), que la comunidad de Castilla y León se creó en 1983 integrando bajo una misma autonomía a dos regiones preexistentes que le dan nombre, y que no se ha legislado posteriormente para suprimir formalmente dichas regiones que forman la comunidad, desde UPL denuncian que desde algunos cargos de la Junta se insiste en usar el término “región” para referirse al conjunto de esta comunidad autónoma integrada por dos regiones.

Un hecho que ha motivado recientemente la queja en las Cortes de Unión del Pueblo Leonés (UPL), que ha pedido explicaciones al Consejero de Presidencia de la Junta, Luis Miguel González Gago, por usar de forma reiterada en respuestas oficiales del gobierno autonómico la expresión “nuestra región” para referirse presumiblemente por el contexto a la comunidad autónoma en su conjunto, si bien los leonesistas con cierta ironía le piden que aclare si al hablar de “nuestra región” se refiere a la Región Leonesa o a Castilla la Vieja.

Un uso polémico de dichos conceptos por parte del Consejero de Presidencia de la Junta que tiene su origen en una respuesta oficial del mismo fechada el 17 de junio de 2025, en la cual, ante una pregunta escrita realizada por UPL relativa a qué actividades ha llevado a cabo en la presente legislatura la Delegación Permanente de la Junta de Castilla y León en Bruselas, y el coste asumido para publicitarse, dicho Consejero hacía referencia en diversas ocasiones en su respuesta a “nuestra región”.

Ante esta respuesta, desde UPL registraban recientemente una pregunta escrita en las Cortes autonómicas, en la que han preguntado sobre dicha respuesta al Consejero: “¿A qué región de la comunidad autónoma se refiere el Consejero de Presidencia cuando habla de ‘nuestra región’ en dicha respuesta? ¿A Castilla la Vieja o a la Región Leonesa?”.

Asimismo, los leonesistas preguntan a la Junta si es consciente el Consejero de Presidencia de que la Comunidad de Castilla y León surge en 1983 como una Comunidad Autónoma formada por dos regiones preexistentes que le dan nombre, que la RAE y la Constitución diferencian el concepto “región” del de “comunidad autónoma” y que no se ha legislado ni para suprimir formalmente las regiones de León y Castilla ni para alterar los límites que tenían estas regiones al integrarse en la comunidad autónoma de Castilla y León.

Y es que, tal y como recuerdan desde Unión del Pueblo Leonés, la comunidad autónoma de Castilla y León se creó en el año 1983, integrando en ella bajo una misma administración autonómica a la Región Leonesa (formada por las provincias de León, Salamanca y Zamora) y a la mayor parte de Castilla la Vieja (concretamente las provincias de Ávila, Burgos, Palencia, Segovia, Soria y Valladolid, quedando fuera de la comunidad las de Logroño y Santander, que formaban parte de Castilla la Vieja y se constituyeron en las comunidades autónomas de La Rioja y Cantabria).

Del mismo modo, los leonesistas recuerdan a la Junta la diferenciación del concepto “región” del de “comunidad autónoma” que hacen RAE y Constitución, y que no se ha aprobado ningún Decreto ni Ley que haya suprimido formalmente las regiones leonesa o castellana, que simplemente conviven dentro de una comunidad autónoma como Castilla y León formada por dos regiones, apuntando también que tampoco se ha legislado para decretar el paso de provincias de una región a otra de la comunidad, por lo que el territorio de la Región Leonesa y el de Castilla sigue siendo el que oficialmente se reconocía en 1983, que en el caso concreto de la Región Leonesa sería el formado por las provincias de León, Zamora y Salamanca.