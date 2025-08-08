La Diputación subvencionará a los Consejos Reguladores y Asociaciones de Productores de la provincia

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Diputación de León, ha puesto en marcha los mecanismos necesarios para la aprobación de la propuesta de concesión de ayudas a Consejos Reguladores y Asociaciones de Productores para el año 2025, donde la institución provincial invertirá un total de 238.445,02 euros, según su aprobación en el órgano colegiado, tras lo que se llevará a cabo el visto bueno por parte de la Junta de Gobierno.

En total, serán 20 entidades de este tipo las beneficiarias de estas ayudas. Estas entidades son DO Bierzo, DO León, DO Manzana Reineta del Bierzo, IGP Alubia de La Bañeza- León, IGP Botillo del Bierzo, IGP Cecina de León, IGP Lenteja de Tierra de Campos, IGP Mantecadas de Astorga, IGP Pimiento del Bierzo, IGP Queso del Valdeón, IGP Pimiento de Freno- Benavente, A. Cecina de Chivo de Vegacervera, MG Pera Conferencia del Bierzo, MG Castaña del Bierzo, MG Cereza del Bierzo, MG Miel del Bierzo, A. Promoción Chorizo de León, Asociación Porductos Alimentarios Comarca de Cistierna, Asociación Leonesa de Apicultores y AGRELE.

Según el vicepresidente de la Diputación y diputado de Productos de León, Roberto Aller “vamos dando pasos importantes para apoyar a los Consejos Reguladores y Asociaciones de Productores de la provincia, intentando aprobar lo más pronto posible estas ayudas, e intentando que puedan cobrarse durante el primer trimestre, sin más demoras”. Además, Aller ha mostrado su satisfacción “porque cada vez son más las entidades las que se adhieren a estas subvenciones”. En este sentido el diputado de Productos de León ha destacado que, por primera vez, se han presentado a esta convocatoria los agricultores ecológicos, “lo que quiere decir que es un sector en auge que cada vez cuenta con más empresas, la mayoría de ellas ubicadas en el entorno rural de la provincia”.

Por oreo lado, Roberto Aller también ha hecho referencia a la próxima Feria de los Productos de León, que se celebra en el mes de octubre y en la que se dan cita los productos de calidad con los que cuenta la provincia.

“Este año está siendo el que más solicitudes que se han realizado en toda la historia de la Feria, ya que hemos alcanzado las 105 solicitudes en estos momentos”. Para Aller, “estamos llevando a cabo un importante esfuerzo para dar cabida a todos los productores en este evento, que es un gran escaparate por el que cada año pasan miles de personas, y cada vez estamos mas cerca de conseguir nuestra objetivo, que es consolidar un sector clave para nuestra provincia.