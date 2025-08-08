Héctor Aláiz visita Mansilla la Mayor para conocer las diferentes inversiones del Estado en el municipio

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

El subdelegado del Gobierno en León, Héctor Aláiz, visitó hoy el municipio de Mansilla Mayor (León), para conocer sobre el terreno las actuaciones que el Ejecutivo Central desarrolla en esta localidad. Aláiz estuvo acompañado por el alcalde, José Alberto Martínez, y el teniente alcalde, Pablo López Presa.

La jornada comenzó con una reunión institucional en el Ayuntamiento, donde el alcalde trasladó al representante del Gobierno las principales necesidades y prioridades del municipio, compuesto por los núcleos de Mansilla Mayor, Villaverde de Sandoval, Nogales y Villamoros. Durante el encuentro, ambos coincidieron en la importancia de seguir colaborando entre administraciones para garantizar la prestación de servicios públicos de calidad y avanzar en la mejora de infraestructuras.

Posteriormente, el subdelegado se desplazó a Villamoros para visitar el resultado de las obras de urbanización de la margen derecha de la N-601, con una inversión de 123.657 euros y que se han ejecutado con fondos propios de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

La intervención consistió en la construcción de aceras a lo largo de toda la travesía del pueblo, con demolición del firme del arcén, relleno con zahorra, colocación de bordillo, pavimentación con hormigón de 15 centímetros de espesor, excavación de zanjas para colocación de colectores, construcción de rigolas, instalación de sumideros y colocación de una barrera metálica forrada con madera, en sintonía con el entorno.

La obra tiene una especial relevancia para la seguridad vial, ya que esta travesía era considerada un punto negro del Camino de Santiago, muy transitado por peregrinos y sin espacio seguro para peatones. Gracias a esta actuación, se eliminan riesgos y se dignifica el paso de los caminantes por esta localidad.

El subdelegado también visitó el nuevo albergue municipal de peregrinos, una instalación ya finalizada que abrirá sus puertas en los próximos meses y que representa una apuesta del municipio por potenciar su vinculación al Camino de Santiago. El albergue permitirá ofrecer un espacio moderno y confortable para los cientos de peregrinos que cada año atraviesan la zona.

El mismo está ubicado en las antiguas escuelas de la localidad, abandonadas desde los años 70 del siglo XX, reconvertido gracias a una ayuda de 285.000 euros correspondientes a los fondos del Plan de Recuperación y Resilencia Next Generation para que las antiguas escuelas sean un edificio de consumo cero, mientras que el resto ha sido sufragado con fondos municipales y de la Diputación Provincial de León.

“Estas obras muestran cómo el compromiso del Gobierno con el mundo rural se traduce en actuaciones concretas que mejoran la calidad de vida de los vecinos, aumentan la seguridad y ayudan a fijar población. Mansilla Mayor y Villamoros son un ejemplo de cómo las inversiones públicas bien dirigidas generan futuro”, subrayó el subdelegado.

El alcalde, por su parte, agradeció el respaldo del Gobierno de España y ha destacado la importancia de mantener esta línea de cooperación entre administraciones para seguir avanzando en nuevas mejoras para el municipio.