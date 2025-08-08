Posada de Valdeón acogerá 'La Noche de Europa' para reducir la contaminación lumínica

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

Posada de Valdeón (León) acogerá 'La Noche de Europa' el 11 y 12 de agosto, un evento promovido por la Fundación Stars4all, en colaboración con Eurogaia y 'Hablamos de Europa' para "recuperar el cielo oscuro, proteger la biodiversidad y denunciar los efectos de la luz artificial excesiva en la vida humana y los ecosistemas".

"Esta cita busca impulsar una legislación específica contra la contaminación lumínica a nivel europeo y la creación de zonas protegidas de cielo oscuro. Invitamos a todas las instituciones y a la ciudadanía a unirse, mirar hacia arriba y seguir soñando bajo las estrellas", han señalado desde la Fundación Stars4All.

'La Noche de Europa', que pide una reducción de hasta un 50% de la contaminación lumínica en ciudades y pueblos; así como el desarrollo de la conciencia ciudadana sobre el valor ecológico, cultural y científico del cielo nocturno estrellado. Además, también se busca aplicar tecnologías eficientes y respetuosas con el medioambiente; impulsar las reservas de cielo oscuro y turismo astronómico sostenible; y defender el Derecho al Cielo para las generaciones presentes y futuras.