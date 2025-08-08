Cruz Roja León despliega su mayor preventivo con motivo del Gran Premio de Velocidad

El Gran Premio de Velocidad de La Bañeza reunirá en su 64ª edición a cerca de 150 pilotos y más de 80.000 aficionados en las calles de la ciudad.ÁNGELOPEZ

Cruz Roja León despliega en La Bañeza su mayor preventivo con motivo de las 64º edición el Gran Premio de Velocidad que se disputa este fin de semana en la ciudad leonesa.

El objetivo es garantizar la seguridad, tanto de los pilotos como del público, ante una cita deportiva que atrae a numerosos aficionados y cuya organización es compleja.

Cruz Roja estará presente con dos ambulancias de Soporte Vital Avanzado, siete ambulancias de Soporte Vital Básico, un Puesto Sanitario Avanzado, un Centro Móvil de Comunicaciones, un Centro Móvil de Operaciones y varios puestos de atención y primeros auxilios, distribuidos a lo largo de todo el recorrido.

Este operativo contará con la participación diaria de un centenar de voluntarios con formación sanitaria y facultativa, procedentes de diferentes puntos del territorio nacional.

El servicio preventivo estará activo durante 13 horas a lo largo del fin de semana, coincidiendo con el horario de las pruebas, que mañana sábado, 9 de agosto, es de 15 a 21 horas; y el domingo, 10 de agosto, de 8 a 15 horas.

Por otro lado, ante la alerta amarilla por altas temperaturas emitida por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Cruz Roja recomienda a los asistentes mantener una hidratación constante, usar ropa ligera y de colores claros, proteger la cabeza con gorra o sombrero, aplicar protección solar adecuada y permanecer en zonas de sombra o evitar la exposición prolongada al sol.