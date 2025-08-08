La UME moviliza varias unidades desde León para apoyar en el incendio de San Bartolomé, en Ávila

Publicado por EP Creado: Actualizado:

La Unidad Militar de Emergencia (UME) ha informado de que unidades pertenecientes al Primer y Quinto Batallón de Intervención BIEM1y BIEM5 han salido desde su bases en Torrejón y León para sumarse a las misiones de extinción del incendio declarado este viernes en el término municipal de San Bartolomé de Pinares, en la provincia de Ávila.

Según ha informado la cuenta oficial @INFOAdif, el incendio ha obligado a cortar la circulación en el tramo entre Herradón La Cañada y Zarzalejo, y se encuentra interrumpida la circulación entre Santa María de la Alameda y Las Navas del Marqués, del trayecto Villalba de Guadarrama-Ávila.

Por su parte, la Unidad Militar de Emergencia (UME) ha informado de que se ha movilizado el quinto batallón de intervención desde sus bases en Torrejón y León para sumarse a la extinción de este incendio elevado actualmente a Índice de Gravedad 2.

En ese momento trabajan en él más de cuarenta medios terrestres y aéreos, según los datos del portal de información sobre incendios de la Junta de Castilla y León Inforcyl recogido por Europa Press.

En otro orden, la Asociación de Trabajadores de las BRIF del Gobierno también ha informado de que el BRIF Iglesuela se encuentra trabajando sobre el flanco izquierdo, y "avanza con serias dificultades debido al paveseo continuo del incendio" y advierten "de algo de cizalladura".