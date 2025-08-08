La mejor muestra de turismo llega a Vegacervera

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Vegacervera se convierte este fin de semana en el epicentro del turismo rural leonés con la celebración de la XXIII edición de su tradicional Feria de Turismo Rural, un evento ya consolidado que reúne a vecinos, visitantes, artesanos, empresarios, productores locales y amantes del entorno natural de la montaña central leonesa.

Tanto hoy como mañana habrá hinchables para los niños, de 17.30 a 21.00 horas, también, degustación de bollos preñaos, que será mañana a las 13.30, y por la tarde tirolina y rocódro.