Gastronomía, música y buen ambiente en Valencia de Don Juan

Valencia de Don Juan da el pistoletazo de salida hoy a una nueva edición de la Castle Food, uno de los eventos gastronómicos más sabrosos y animados del verano. Durante varios días, el entorno del emblemático Castillo de Valencia de Don Juan se convierte en un espacio de encuentro para los amantes del street food, la música en directo y el buen ambiente al aire libre.

La Castle Food reúne una selección de food trucks con propuestas para todos los gustos: desde hamburguesas gourmet, tacos, bocados internacionales y dulces artesanales, hasta opciones vegetarianas o sin gluten. Además, se complementa con una programación musical y de ocio que incluye conciertos en vivo, sesiones DJ y actividades para los más pequeños.

Este evento no solo impulsa la gastronomía callejera de calidad, sino que también dinamiza la vida cultural y turística del municipio, convirtiéndose en uno de los planes imprescindibles del verano. La cita se celebrará todo el fin de semana, con entrada libre, ambiente familiar y ese toque especial que da el castillo iluminado al caer la noche.