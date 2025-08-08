Villadangos coge fuerzas para la batalla

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

La esperada conmemoración de la Batalla de Villadangos del Páramo han comenzado este viernes con una visita a la exposición sobre Suero de Quiñones, el reparto de montaditos de lomo en el recinto del campamento, y una fiesta en la plaza Mayor. El día grande será hoy, con la apertura del campamento y con la recreación histórica del combate, a partir de las 20.00 horas, un evento histórico que rememora el enfrentamiento ocurrido en el año 1111 entre las tropas leonesas del rey Alfonso I de Aragón (el Batallador) y los partidarios de la reina Urraca de León. El Ayuntamiento ha preparado un variado e programa para todo el fin de semana.