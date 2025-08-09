Cabrillanes reclama atención médica en el consultorio de lunes a viernes

Los vecinos del municipio babiano de Cabrillanes piden tener atención médica los cinco días de la semana en el consultorio del pueblo, y no tan sólo tres días a la semana, como ocurre actualmente.

Estos vecinos pueden ser atendidos en el consultorio de Cabrillanes, los lunes, martes y jueves, mientras que el resto de días si precisan de atención médica tienen que ir hasta el centro médico del municipio vecino, San Emiliano. Una situación que viene motivada porque comparten profesionales con la zona de Sena, y cuyos vecinos disponen de médico los miércoles y viernes, mientras que la plaza de médico de Cabrillanes continúa vacante, desde hace más de un año.

Además, a esta situación, los vecinos añaden que en caso de que el médico y la enfermera tengan que hacer una guardia en el centro de salud de San Emiliano, al día siguiente ya no tienen médico, «independientemente que sea lunes, martes o jueves» matizan.

Si bien, se añade la circunstancia que el municipio de Cabrillanes es uno de los lugares que triplica su población en época estival «somos muchos más y el médico sigue siendo uno y solo tres días» explicaban, a la vez que se preguntaban que si «en estas zonas tenemos que elegir que días ponernos malos».

Y es que a pesar, de tener más número de cartillas en Cabrillanes que en San Emiliano, al estar el centro de salud en San Emiliano, ahí el médico tiene que estar los cinco días de la semana, mientras que Cabrillanes cuenta con consultorio médico.

Unos vecinos que recuerdan que cada vez más, queda constatado como las zonas rurales se les van mermando los servicios y la España Vaciada, que «a los políticos se les llena la boca con esa palabra», no se implican para poder sustentar los servicios y que esos lugares se dejen de ir vaciando.

Por su parte, el alcalde de Cabrillanes, Emilio Martínez también se une a esta petición de los vecinos y señala que «la Junta es conocedora de esta situación y que pedimos más atención», considerando que si se aplica la merma de la ratio de usuarios para un consultorio a la hora de reducir personal, cuando la ratio ascienda que «también la apliquen», y es que en epoca de verano aumenta la población y con ello, también las actividades de ocio.

Además, Martínez señala que el municipio de Cabrillanes está conformado por población de edad avanzada que necesita atención médica de forma habitual y que se encuentra dispersa entre los distintos pueblos de la zona. Aunque no es la única reivindicación, ya que afirma que «no es lógico» que para hacer rehabilitación o unas radiografías manden al paciente a León o Benavides cuando podrían hacerlas en el centro de salud de Villablino, y es que el centro de salud de San Emiliano no dispone de estos servicios. Mientras que la atención al pediatra tan sólo se cuenta con ello una vez al mes.