UPL recuerda al PP que las escuelas de música tradicional que quiere recuperar nunca existieron

“La denuncia hecha pública por el PP en torno a la recuperación de unas supuestas escuelas de música tradicional viene a manifestar, ante todo, el completo desconocimiento demostrado por ese partido en torno a la cultura popular leonesa, a su difusión y al proceso de dignificación que está viviendo en nuestra tierra”. El diputado de Cultura, Arte y Patrimonio, Emilio Martínez Morán, ha salido al paso de la petición, formulada por el Partido Popular, de “recuperar” unas escuelas de música tradicional que, según este partido, el equipo de gobierno de PSOE y UPL en la Diputación provincial “eliminó” en el año 2020.

“No se han podido eliminar porque no existieron nunca”, ha aclarado Martínez Morán, a la vez que ha explicado cómo había, anteriormente, “una convocatoria abierta a los ayuntamientos por la cual se subvencionaban actividades de música tradicional realizadas en los municipios de manera puntual y sin coordinación unas con otras; llamar a eso escuelas de música es una exageración evidente, cuando no un despropósito”, subrayó. “La denuncia tiene tintes más burdos si se tiene en cuenta que es precisamente el actual equipo de gobierno, a través del Instituto Leonés de Cultura, el que está poniendo las bases para una adecuada dignificación y conocimiento de la cultura propia de nuestras comarcas”, añadió el diputado de Cultura y vicepresidente del ILC. “Que un partido que durante años y años, al frente del equipo de gobierno en la Diputación, no se preocupó ni lo más mínimo por divulgar la lengua leonesa o por introducir en la enseñanza cuestiones relativas a nuestra personalidad regional, venga ahora a criticar cuestiones como esta, además de manera infundada y mal documentada, llama poderosamente nuestra atención y, por supuesto, tenemos que desmentir sus palabras”, dijo.

Asimismo, Martínez Morán detalló que, a diferencia de etapas anteriores, es ahora cuando la convocatoria de ayudas anuales a las Escuelas Municipales de Música, una de las más importantes del ILC, incluye de manera específica la referencia a nuestra música tradicional, abordándose los instrumentos a impartir y dotando de puntuación concreta a aquellas Escuelas Municipales de Música de la provincia que oferten clases de instrumentos tales como flauta y tambor, gaita de fole, dulzaina, rabel, tambor, pandereta/ pandero cuadrado y acordeón diatónico, y que desde hace dos años se trabaja en un proyecto propio, encaminado a sistematizar y regular la enseñanza de instrumentos tradicionales en las comarcas leonesas, que se prevé vea la luz en unos meses.

A modo de ejemplos, el diputado de Cultura enumeró líneas de trabajo e iniciativas presentes o llevadas a cabo diariamente por el Instituto Leonés de Cultura desde el año 2020 encaminadas a fomentar, divulgar y dignificar la cultura propia de los leoneses como región diferenciada, entre ellas las muchas actividades de difusión audiovisual a través de Internet, como el proyecto ‘Son de León’ -videoclips grabados a jóvenes cantantes de folk en espacios naturales y monumentales de toda la provincia-, el Archivo Audiovisual del Patrimonio Lingüístico de León -con una veintena de hablantes de leonés y gallego- o los Tutoriales de Cultura Tradicional, todo lo cual puede verse en el canal de YouTube del ILC, donde cada uno de estos proyectos cuenta con su lista de reproducción. También recordó la creación del Premio de Literatura en Leonés ‘Caitano Álvarez Bardón’, cuya tercera edición se dará a conocer muy pronto; el sello editorial ‘La Piedra Llar’, creado con el objetivo de rescatar las grandes obras de la filología leonesa, ya descatalogados o difíciles de conseguir (el primer título fue ‘El habla de Babia y Laciana’, el segundo, ‘El habla de Villacidayo’); los Premios Concejo de la Cultura Leonesa, pensados para fomentar y reconocer el trabajo de nuestros creadores en diferentes ámbitos y disciplinas; el Festival Entresebes como escenario para mostrar el trabajo de los grupos folk de la provincia. Así como la defensa de la identidad leonesa ante los errores aparecidos en prensa y que dañan la imagen de La Región Leonesa…

“Todo ello sin olvidar la redacción y diseño de unidades didácticas sobre temas leoneses, pensadas para los más jóvenes, enviadas a todos los centros educativos de la provincia y que hasta ahora versan sobre los pendones, la música, la indumentaria, los antruejos, la lengua leonesa y el gallego de León; o el carácter del Museo de los Pueblos como centro difusor de nuestra cultura, sobre todo entre los alumnos de los centros educativos de la provincia, a quienes, desde hace un año, se ofertan más de veinte talleres diferentes sobre cuestiones relativas a lo leonés, facilitando, en la medida de lo posible, el desplazamiento de los estudiantes hasta el centro”.

La implantación de audioguías en tres idiomas (castellano, inglés y leonés) en el Museo de los Pueblos; la mejora de las instalaciones de la propia sede del ILC, con rotulación también trilingüe; y las audioguías y visitas teatralizadas en el monasterio de Carracedo son otras de las realidades mostradas por Martínez Morán. “Si el PP, ahora, quiere unirse a esta importante tarea de dignificar y divulgar nuestra personalidad cultural, durante tanto tiempo ignorada, son sin duda alguna bienvenidos, pero agradeceríamos que antes de pronunciarse sobre estas cuestiones se informaran mejor”, apostilló.