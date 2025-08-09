Continúa en nivel 1 el fuego en Llamas de Cabrera con tres medios aéreos

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

El incendio declarado en el municipio leonés de Llamas de Cabrera continúa activo, aunque ya con menos medios de extinción desplegados sobre el terreno, según informó la Junta de Castilla y León.

El fuego, que obligó a activar el nivel de alerta 1 por la previsión de superar las 12 horas de trabajo para su extinción, se encuentra en fase de perimetración.

En la zona actúan 12 efectivos, incluidos tres medios aéreos, además de una cuadrilla, un bulldozer, dos técnicos y tres agentes medioambientales, mientras que las causas están siendo investigadas.

Otros dos focos permanecen activos en la comarca berciana: uno en Anllares, donde trabajan siete medios terrestres tras la retirada del apoyo aéreo inicial, y otro en Fresnedo, en el municipio de Cubillos del Sil, con la participación de 11 efectivos.

Ambos incendios están perimetrados y bajo investigación.