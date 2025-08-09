Para emociones fuertes: el columpio más alto de España se encuentra en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Alto del Valcayo es un lugar ubicado en en Riaño y es conocido por ser emplazamiento de un columpio gigante que se promociona como el más alto de España. Este columpio mide 8 metros de altura y ofrece vistas panorámicas del embalse de Riaño y de las montañas circundantes.

Se encuentra a 1.200 metros sobre el nivel del mar. Para llegar hasta él, debes dirigirte al pueblo de Riaño y aparcar en el cementerio municipal. Desde allí, sigue el sendero señalizado que sube la montaña hasta llegar al mirador de Las Hazas, donde se encuentra el columpio.

Es recomendable visitar el columpio durante el día para disfrutar de las vistas. Ten en cuenta que puede haber cola para subir al columpio, así que planifica tu visita según sea necesario.