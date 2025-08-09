Ampliación - Dos fallecidas y dos heridos al colisionar dos turismos en Palacios del Sil

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

Dos mujeres han perdido la vida y otras dos personas han resultado heridas en una colisión entre dos turismos que se ha registrado en el punto kilométrico 32 de la CL-631, a la altura de la localidad leonesa de Palacios del Sil, según ha informado el 112 de Castilla y León.

El accidente ha tenido lugar momentos antes de las 16.16 horas de este sábado, cuando la sala de operaciones del centro de emergencias ha recibido una llamada que alertaba del suceso y solicitaba asistencia para cuatro personas que habían resultado heridas y una de ellas se encontraba atrapada.

En base a esta información, el 112 ha dado aviso a la Guardia Civil de Tráfico de León, a los Bomberos de la Diputación de León y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que ha movilizado una UVI móvil, un equipo médico de Villablino, dos ambulancias soporte vital básico y un helicóptero medicalizado.

En el lugar, el personal sanitario ha confirmado el fallecimiento de dos mujeres y ha atendido a otras dos personas, un varón de unos 50 años que ha sido trasladado en helicóptero medicalizado al Complejo Asistencial Universitario de León y un joven de 16 años que ha sido trasladado al Hospital de El Bierzo.