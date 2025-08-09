Valencia de Don Juan sigue saboreando el Castle Food

Publicado por M. C. Canedo León Creado: Actualizado:

El entorno del Castillo de Valencia de Don Juan volvió este sábado a llenarse de aromas, música y buen ambiente en la segunda jornada de la Castle Food, uno de los eventos gastronómicos más esperados del verano en la provincia.

Decenas de food trucks ofrecen durante todo el fin de semana una variada selección de propuestas: hamburguesas gourmet, tacos, especialidades internacionales, dulces artesanales y opciones para todos los públicos, incluidas alternativas vegetarianas y sin gluten.

La oferta gastronómica se completa con conciertos en directo, sesiones DJ y actividades para los más pequeños, convirtiendo el recinto en un espacio de ocio para toda la familia. Las actividades continuarán este domingo.