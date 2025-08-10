Utrero renace a los 54 años de la ocupación del embalse del Porma

Publicado por José María Campos Utrero Creado: Actualizado:

El pueblo de Utrero renace y rescata su memoria 54 años después, con la celebración de su romería en la que se dieron cita más medio centenar de personas descendientes de esta pueblo, que fue expropiado y abandonado tras la construcción del embalse del Porma. Durante varios meses, miembros de la asociación de amigos de Utrero como Luis Testón o Goyo Iturregui han hecho un trabajo para recuperar parte de este pueblo. Se trabajó en el arreglo de la pista que da acceso a la localudad con una longitud de algo más de tres kilómetros con la máquina del Ayuntamiento de Boñar a cargo de Mario de Voznuevo. Se limpió y se puso en funcionamiento el caño del pueblo y se hizo una limpieza del cementerio que estaba tomado por zarzas y matorrales.

El alcalde de Boñar, Pepe Villa, destacó que este trabajo es el primer paso de la recuperación. «La asociación ha hecho un trabajo impagable y sobre todo un trabajo imparable porque no se van a detener. Lo que parecía un sueño ha dado su primer paso para ser una realidad. Cada año veremos nuevas mejoras». El profesor Felipe Santamarta dijo en una intervención que «hay que regresar para rescatar del olvido estos parajes de la infancia de alguno de vosotros».

El futuro para la asociación es que vayan arreglando casas del pueblo a lo largo de los años para que la gente se pueda juntar y montar talleres. La idea es crea un pueblo taller. Se van a preparar rutas por la zona. Otra de las grandes iniciativas es colocar un puente tibetano de unos 190 metros de longitud desde la peña de Lodares a la peña de Utrero en cima de La Calera. Preparar un aparcamiento en Lodares y dispones de una base de bicicletas tanto en Lodares como en Ruca yo. La asociación pretende que las nuevas generaciones «sepan de dónde venimos. Queremos que Utrero vuelva a ser pronunciado con orgullo y emoción. Se pretende es dar a conocer al visitante la cultura y el paisaje».