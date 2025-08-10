Álvarez Courel destaca los nexos de unión entre León y Asturias

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, ha encabezado este domingo la representación de la institución provincial en la Feria Internacional de Muestras de Gijón, que cumple su 68ª edición y durante esta jornada ha celebrado el Día de León. Por ello, ha participado en los actos institucionales que se han desarrollado tras la visita al expositor de la provincia leonesa, donde la gastronomía y el turismo son dos de los principales atractivos.

Durante su intervención, el presidente de la Diputación ha querido poner de manifiesto la “colaboración social, cultural e institucional” que marca tanto el pasado como el presente y el futuro de Asturias y León, puesto que “van a seguir siendo los objetivos” no solo de ambos territorios, sino de sus propias instituciones.

Por ello, Álvarez Courel ha destacado que “se han logrado avances importantes, pero quedan retos aún más trascendentales, que buen seguro marcarán el devenir a corto, medio y largo plazo”. Ha puesto como ejemplo el Corredor Atlántico, un proyecto que “transformará completamente las comunicaciones y la logística en Asturias y en León, fortaleciendo los lazos y la actividad económica de ambos territorios”.

“Somos conocedores de cuánto podemos colaborar entre ambos territorios, pero también entre las administraciones, porque es nuestro deber seguir fortaleciendo la cooperación para que la ciudadanía de cada lado de la Cordillera Cantábrica pueda contar con los mejores servicios”, ha agregado el presidente de la Diputación, quien ha añadido que desde la institución provincial “se sigue trabajando para que la unión de las estaciones de esquí de San Isidro y de Fuentes de Invierno sea una realidad”.

“No es fácil porque hay varios escollos que salvar, pero estamos convencidos de que lo lograremos para así convertir este espacio conjunto en uno de los más importantes para la práctica del esquí en todo el país”, ha detallado Gerardo Álvarez Courel, quien ha apuntado que “el potencial de la Cordillera Cantábrica en deporte, turismo y ocio es tan relevante que existe la obligación de aprovecharlo y desarrollarlo”.

El Día de León en la Feria ha contado además con la presencia del vicepresidente de la Diputación de León, Roberto Aller, y del diputado de Turismo, Octavio González, que también han participado en la visita el expositor, que este año lleva por título ‘León para volver siempre’, además de la entrega de detalles de cortesía a diferentes autoridades.