El funeral de Porfirio Díez, en imágenes

Sus restos descansan ya en el cementerio de Vegacerneja

José María Campos
Cistierna

La montaña despide al histórico político Porfirio Díez, todo un referente de la política rural. La iglesia de Vegacerneja se quedó pequeña para acoger a los cientos de vecinos y políticos de todos los partidos que quisieron estar presentes en esta despedida. Sus restos descansan ya en el cementerio de Vegacerneja. Representantes de la Junta de Castilla y León y de la Diputación de León, así como empresarios de la provincia se sumaron a esta despedida.

Funeral de Porfirio Díez

