El funeral de Porfirio Díez, en imágenes
Sus restos descansan ya en el cementerio de Vegacerneja
La montaña despide al histórico político Porfirio Díez, todo un referente de la política rural. La iglesia de Vegacerneja se quedó pequeña para acoger a los cientos de vecinos y políticos de todos los partidos que quisieron estar presentes en esta despedida. Sus restos descansan ya en el cementerio de Vegacerneja. Representantes de la Junta de Castilla y León y de la Diputación de León, así como empresarios de la provincia se sumaron a esta despedida.