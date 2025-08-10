El funeral de Porfirio Díez, en imágenes

Publicado por José María Campos Cistierna Creado: Actualizado:

La montaña despide al histórico político Porfirio Díez, todo un referente de la política rural. La iglesia de Vegacerneja se quedó pequeña para acoger a los cientos de vecinos y políticos de todos los partidos que quisieron estar presentes en esta despedida. Sus restos descansan ya en el cementerio de Vegacerneja. Representantes de la Junta de Castilla y León y de la Diputación de León, así como empresarios de la provincia se sumaron a esta despedida.