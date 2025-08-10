Valdevimbre despide sus Fiestas del Vino

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

Valdevimbre puso este domingo el broche final a sus Fiestas del Vino con una jornada repleta de tradición, deporte y música. El momento más emotivo llegó a mediodía, cuando los majestuosos pendones recorrieron las calles al ritmo del pasacalles hasta la plaza, donde recibieron la bendición ante decenas de vecinos y visitantes. La solemne Santa Misa en honor a San Lorenzo completó un acto cargado de simbolismo y orgullo local. El resto de la jornada mantuvo vivo el espíritu festivo con la venta de jarros y bocadillos de chorizo al vino, y la música de DJ Tino. El gran concierto del La Última Legión cerraron oficialmente las fiestas.