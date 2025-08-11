Un vehículo cae por un terraplén en Tolibia de Abajo y queda colgado de un muro de cinco metros de altura

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

Un vehículo sufrió hoy lunes un accidente en la carretera la LE-321. al lado del Polideportivo de Tolibia de Abajo, en el término municipal de Valdelugueros, donde cayó por un terraplén y quedó medio colgado de un muro de unos cinco metros de altura.

El suceso de produjo a las 14.09 horas y la sala de operaciones del Servicio de Emergencias Castilla y León 1-1-2 dio aviso a los Bomberos de León, a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias-Sacyl.