Carucedo pedirá la declaración de zona catastrófica por el incendio de Las Médulas

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

El alcalde de Carucedo (León), Alfonso Fernández, municipio al que pertenece Las Médulas, ha anunciado este lunes que en el próximo pleno del Ayuntamiento propondrá solicitar esta zona como afectada gravemente por una emergencia de protección civil, lo que antes se conocía como zona catastrófica.

En declaraciones a EFE, el regidor ha explicado que someterá a la Corporación esta propuesta que previsiblemente saldrá adelante.

El incendio forestal declarado este pasado sábado en la localidad de Yeres y que ha afectado al espacio natural de Las Médulas, catalogado por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad y corazón turístico de la comarca leonesa de El Bierzo, no ha dañado a las minas de oro romanas pero sí a la vegetación de su entorno, como castaños centenarios que han quedado arrasados.

Entre los daños materiales también se encuentra la destrucción del aula didáctica de la Junta sobre el Monumento Natural de Las Médulas, así como la afectación a cinco viviendas de esta localidad y naves agrícolas y gallineros.

El Gobierno autonómico ya ha anunciado que pagará los daños producidos allá donde no lleguen los seguros, comprometiéndose a que las ayudas lleguen este mismo mes de agosto o en la primera semana de septiembre.

Asimismo se ha comprometido a trabajar de inmediato para recuperar el patrimonio cultural dañado.

Pedro, no de los vecinos de Orellán asegura a EFE que es insoportable la tragedia y lamenta que hayan dejado quemar este patrimonio.

"Que no vengan a sacarse la foto", se pronuncia con rabia porque ha perdido su hostal que vendía como "en el corazón de Las Médulas".

Ahora, su mujer Isabel asegura que ese corazón ha dejado de latir. "Hablan de sostenibilidad pero nos han dejado arder", dice.

Pedro considera que este incendio es un desastre que no puede cuantificarse y advierte que el enfado entre los vecinos de la zona es muy grande. "Estamos desprotegidos y no han hecho nada hasta ahora que no se puede hacer", lamenta.