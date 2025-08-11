Los desalojados por el incendio de Yeres no podrán regresar por ahora a sus pueblos

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

Las más de 700 personas que fueron desalojadas en la jornada de ayer de las localidades de Voces, Carucedo, Yeres y Orellán, debido al incendio declarado en el entorno de Las Médula, a los que esta mañana se sumaron los vecinos de Santalavilla y Llamas de Cabrera, no podrán regresar por ahora a sus pueblos.

Fuentes de la Subdelegación del Gobierno confirmaron a Ical que se mantiene la situación de evacuación sin que exista, por el momento, previsión de que se pueda producir la vuelta a sus casas. El pabellón deportivo Lydia Valentín de Ponferrada acoge a una pequeña parte de los desalojados mientras el resto se reubicó en casas de familiares o amigos.

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación el Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones ya subrayó este lunes que no se va a autorizar la vuelta de las personas hasta que no esté garantizada su seguridad y solicitó la colaboración de la ciudadanía.