Los desalojados por el incendio de Yeres no podrán regresar por ahora a sus pueblos
El retorno no se hará hasta que exista garantía de seguridad para los vecinos
Las más de 700 personas que fueron desalojadas en la jornada de ayer de las localidades de Voces, Carucedo, Yeres y Orellán, debido al incendio declarado en el entorno de Las Médula, a los que esta mañana se sumaron los vecinos de Santalavilla y Llamas de Cabrera, no podrán regresar por ahora a sus pueblos.
Fuentes de la Subdelegación del Gobierno confirmaron a Ical que se mantiene la situación de evacuación sin que exista, por el momento, previsión de que se pueda producir la vuelta a sus casas. El pabellón deportivo Lydia Valentín de Ponferrada acoge a una pequeña parte de los desalojados mientras el resto se reubicó en casas de familiares o amigos.
El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación el Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones ya subrayó este lunes que no se va a autorizar la vuelta de las personas hasta que no esté garantizada su seguridad y solicitó la colaboración de la ciudadanía.