Unas 1.700 personas empiezan a ser desalojadas de siete pueblos de la Valdería por el incendio declarado en Benavente

El incendio declarado en Molezuelas de la Carballeda de Zamora en la tarde de ayer, que se mantiene en nivel dos después de haber arrasado ya unas 3.500 hectáreas y de calcinar varias viviendas de Benavente, ha saltado a la provincia de León, por lo que en las próximas horas se van a evacuar a 1.700 habitantes de las localidades leonesas de San Félix de la Valdería, Pobladura de Yuso, Calzada de la Valdería, Ferechales de la Valdería, Pinilla de la Valdería, Castrocalbón y San Esteban de Nogales, según fuentes de la delegación territorial de la Junta. Los vecinos que lo necesiten se les ubicará en el pabellón municipal de La Bañeza.