El operativo de extinción trabaja para evitar que se junten los incendios de Yeres y Llamas de Cabrera (León), ambos declarados nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial (IGR), que obligaron a desalojar varias localidades. “Es una situación excepcional con muchos incendios muy graves” subrayó el portavoz del Puesto de Mando Avanzado. Cabe recordar que también el incendio declarado ayer en Paradiña (Villafranca del Bierzo) está en nivel 2.

“El incendio está complicado; llevamos varios días trabajando, el incendio está siendo intenso” remarcó antes de recordar que el hecho de que en este tipo de situaciones la prioridad es que la población esté segura, también asegurar los cascos urbanos y las infraestructuras hace que en ocasiones los efectivos tengan que abandonar el monte para intervenir en otra zonas. “Pese al gran número de incendios vamos a trabajar hasta darlo por estabilizado, controlado y extinguido”, dijo sobre el que asola el entorno de Las Médulas, donde se calcula una superficie quemada de unas 1.500 hectáreas. “La lengua más virulenta es la que está sobre Ferradillos”, comentó el portavoz y en el resto, dijo y añadió que “el perímetro no está estabilizado, pero está prácticamente sin llama”.

El origen de los fuegos -también hay otros de nivel 1 en la provincia- que mantienen todo el territorio cubierto de humo está en los rayos en algún caso pero también se estudia el origen intencionado en otros.

Los vecinos de los pueblos desalojados, recalcó, no volverán a las localidades hasta que la situación sea de total seguridad, algo a lo que no ayudan unas condiciones meteorológicas que limitan el trabajo y cuyas previsiones apuntan a cambios de dirección del viento con rachas fuertes.

Pinares, matorrales, encinares y zonas de pasto donde las llamas se propagan con mucha facilidad han sucumbido a un incendio que mantiene activo un amplio dispositivo. En conjunto, según el portavoz del PMA, durante la jornada de este lunes hasta 1.300 efectivos estuvieron operativos en los focos localizados entre las provincias de León, Zamora y Palencia.