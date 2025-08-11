Corte total en estas dos carreteras de León por humo o polvo de los incendios

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Subdelegación del Gobierno de León acaba de alertarlo. La presencia de los incendios alrededor de la provincia leonesa ha hecho que sea indispensable cortar algunas zonas de carretera por la presencia de humo o polvo que dificultan la visibilidad.

En concreto, se ha acordado cortar la carretera N-536, desde el kilómetro 21 en Carucedo, hasta el kilómetro 7, en Priaranza del Bierzo, en ambos sentidos.

El otro corte ha tenido lugar en la carretera LE-111, en el kilómetro 2 de Nogarejas hacia Benavente, también en ambos sentidos.