Nueva protesta contra la cantera de Carrocera

Un grupo de vecinos y vecinas de Cuevas de Viñayo y Carrocera protestaron la semana pasada por la posible reapertura de la cantera de extracción de caliza en Carrocera, un proyecto que tiene dividido a los habitantes de esta localidad. Afirman que el motivo de la oposición a la cantera es «fundamentalmente por la pérdida de calidad de vida, el perjuicio al medio ambiente y a la salud de los vecinos». En este sentido, recueran que «no hay que olvidar que la cantera está tan solo a 400 metros de las primeras viviendas habitadas».