Gradefes convoca una protesta para exigir la mejora de la LE-213

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Gradefes ha anunciado la convocatoria de una manifestación el próximo sábado 16 de agosto de 2025 para denunciar el lamentable estado en el que se encuentra la carretera autonómica LE-213, que conecta Puente de Villarente con Gradefes.

Según el consistorio, esta vía presenta deficiencias graves desde hace muchos años, a pesar de que en numerosas ocasiones la Junta de Castilla y León, titular de la carretera, ha comunicado el inminente inicio de las obras de ensanchamiento, asfaltado y acondicionamiento. Sin embargo, esas actuaciones nunca se han materializado, prolongando una situación que afecta a la seguridad vial y al desarrollo de la zona.

La protesta dará comienzo a las 12.00 horas con una marcha lenta de vehículos que partirá de Gradefes y recorrerá la carretera LE-213 hasta Santa Olaja de Eslonza. Una vez allí, se procederá a la lectura de un manifiesto y se realizarán cortes intermitentes del tráfico con el objetivo de hacerse oír y concienciar a la población sobre el abandono que sufre esta infraestructura clave para el municipio.

El Ayuntamiento solicita a los participantes que acudan con chaleco reflectante por motivos de seguridad y anima a portar pancartas y carteles reivindicativos para visibilizar la protesta. «Queremos que la Junta cumpla sus compromisos», señalan desde la organización.