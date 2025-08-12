Un helicóptero carga agua en las piscinas del Carbachón para sofocar el incendio de Orallo

Una visita inesperada recibieron ayer los usuarios de las piscinas del Carbachón. Uno de los helicópteros que estaban sofocando el fuego de Orallo fue a cargar agua a estas instalaciones, siendo una de las zonas más cercanas al incendio para realizar estos trabajos.

Estas piscinas, ubicadas en Orallo, son gestionadas por la Asociación Santa Bárbara quien ayer mediante dos videos en redes sociales agradecía la labor de los bomberos “Tarde de sobresaltos. Gracias a los bomberos por intentar salvar nuestro valle”, y es que para esta asociación tienen claro que “ante esa emergencia no hay otra manera más que colaborar para que esto se acabe pronto” explicaban en uno de los comentarios del video.

Un incendio, al parecer provocado por un rayo, habría calcinado más de 250 hectáreas de monte.